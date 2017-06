Mit Engagement die Gesellschaft voranbringen

Wuppertal, 13. Juni 2017 – Was haben ein Vivarium, inklusive Sportangebote und eine Fadenfinder-Literaturzeitschrift von Menschen mit Autismus gemeinsam? Mit diesen Inhalten beschäftigen sich drei der 23 Bildungs- und Sozialprojekte aus Wuppertal und Umgebung, die sich im Rahmen des Bayer-Stiftungstages der Öffentlichkeit präsentierten. Gleichzeitig wurde die Veranstaltung in der Villa Media genutzt, um Vertreter der Projekte im Rahmen einer Feierstunde zu ehren – denn alle Initiativen wurden in der jüngeren Vergangenheit in eines der Bayer-Stiftungsprogramme aufgenommen und dabei mit insgesamt mehr als 380.000 Euro gefördert.



„Die heutige Veranstaltung zeigt eindrucksvoll, mit welcher Vielfalt engagierte Menschen das Leben im Raum Wuppertal bereichern“, sagte Laura Watermann, Programm Managerin Bayer Cares Foundation, bei der Auszeichnung. „Lehrer und Ehrenamtliche haben in den vergangenen Jahren dank innovativer Ideen ihre Schüler mit kreativen Unterrichtskonzepten begeistert und sozial benachteiligten Menschen Perspektiven aufgezeigt. Damit haben sie gezielt wichtige gesellschaftliche Aufgaben übernommen und ihren und unseren Standort nachhaltig gestärkt. Diese Form des lokalen Engagements unterstützen die Bayer-Stiftungen aus Überzeugung.“



Vier der Projekte wurden in das Schulförderprogramm der Bayer Science & Education Foundation aufgenommen. Seit Programmstart 2007 wurden damit rund um den Standort Wuppertal 32 Projekte mit mehr als 333.000 Euro unterstützt. Bundesweit wurden im Umfeld der Bayer-Unternehmensstandorte im gleichen Zeitraum 509 Initiativen mit einem Gesamt-Fördervolumen in Höhe von rund fünf Millionen Euro ermöglicht. Geehrt wurde zudem ein Sonder-Projekt der Junior Uni Wuppertal, das für eine Laborausstattung eine Zuwendung in Höhe von 300.000 Euro erhielt. Der nächste Bewerbungsschluss für das Schulförderprogramm ist im Februar 2018. Eine Bewerbung ist online möglich unter https://secure.bayer.com/foundation/schulfoerderung.aspx



Die anderen 18 Projekte erhielten ihre Förderung im Rahmen des Ehrenamtsprogramms der Bayer Cares Foundation und von der – durch die Bayer-Sozialstiftung verwaltete – Herbert-Grünewald-Stiftung. In den beiden Programmen wurden in Wuppertal und Umgebung bisher 43 Sozialprojekte mit rund 130.000 Euro unterstützt. Weltweit wurden im Rahmen des Bayer-Ehrenamtsprogramms bisher 632 Initiativen mit einem Gesamt-Fördervolumen von insgesamt rund 2,2 Millionen Euro bezuschusst.



Bayer Science & Education Foundation und Bayer Cares Foundation

Die beiden Stiftungen des Innovations-Unternehmens Bayer begreifen sich als Impulsgeber, Förderer und Partner für Innovationen an den Schnittstellen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Sozialsektor. Im Zentrum ihrer Programme stehen die Menschen – Schüler, Studenten und Spitzenforscher mit naturwissenschaftlichem Pioniergeist sowie Bürger, die sich mit Ideenreichtum für die Lösung sozialer Aufgaben einsetzen. Die Fördertätigkeit der Unternehmens-Stiftungen ist ein zentraler Bestandteil des weltweiten gesellschaftlichen Engagements von Bayer, das jährlich rund 48 Millionen Euro beträgt – mit Schwerpunkten auf der Förderung der naturwissenschaftlichen Bildung und Spitzenforschung, der Gesundheitsversorgung und der Befriedigung sozialer Grundbedürfnisse der Menschen im Umfeld der Unternehmensstandorte.



Mehr Informationen zur den Bayer-Stiftungen finden Sie unter www.bayer-stiftungen.de



