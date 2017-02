Effektiver Wurmschutz für Katzenmütter und Welpen

Leverkusen, Februar 2017 – Die Entwurmung tragender und laktierender Katzen ist ein wichtiger Beitrag zur effizienten Gesundheitsvorsorge für Muttertiere und Welpen. Denn bei einigen Spulwurminfektionen kommt dem galaktogenen Übertragungsweg eine große Bedeutung zu. Bayer bietet mit Profender® Spot-on ein Anthelminthikum mit breiter Wirkung gegen verschiedene Band-, Spul- und Hakenwürmer einschließlich deren Entwicklungsstadien.



Untersuchungen haben ergeben, dass rund 25 Prozent aller Katzen mit Endoparasiten befallen sind . (1) Bei Katzenwelpen ist die Infektionshäufigkeit deutlich höher. Gerade bei jungen Tieren führen parasitäre Infektionen häufig zu schweren klinischen Erkrankungen. Trächtigkeit, Geburt und Laktation können z.B. die im Körper einer Kätzin ruhenden Larven bestimmter Spulwürmer aktivieren. Bei spät in der Trächtigkeit stattfindenden Infektionen wandern Larven zudem in die Gesäugeleiste der Kätzin und es kommt zur galaktogenen Übertragung auf die Welpen. Gleichzeitig kann die Entwicklung der Larven im Muttertier zu einem patenten Wurmbefall und damit – ohne exogene Neuinfektion – zur Ausscheidung von Eiern und Re-Infektion der Welpen im Wurf führen.



Um davor zu schützen, ist eine einmalige Anwendung von Profender® Spot-on bei der tragenden Kätzin sieben Tage vor der erwarteten Geburt wirksam. Nach der Geburt sollten säugende Tiere gleichzeitig mit ihren Nachkommen in 14-tägigen Abständen bis zum Absetzen behandelt werden. Für Muttertiere eignet sich auch hier die gründliche Entwurmung mit Profender® Spot-on. Zur Behandlung der Katzenwelpen ab der 8. Lebenswoche bzw. ab 0,5 kg KGW stehen auch kleine Profender® Spot-on Pipetten zur Verfügung.



Durch die Wirkstoffkombination Praziquantel und Emodepsid bekämpft Profender® Spot-on verschiedene Stadien (adulte, präadulte und larvale) von Spul- und Hakenwürmern (Toxocara cati, Toxascaris leonina und Ancylostoma tubaeforme) , Bandwürmern und dem Lungenwurm der Katze. Damit ist es ein wirksames Präparat, um Parasitosen nicht nur zu behandeln, sondern auch die Kontamination der Umwelt mit z.B. Spulwurmeiern zu reduzieren. Das einfache Spot-on-Verfahren erleichtert den Gebrauch und die Compliance der Tierhalter.



