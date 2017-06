In der gegenwärtigen Debatte beschreibt Achtsamkeit häufig eine spezifische Qualität des Bewusstseins im Sinne einer neugierigen und akzeptierenden Haltung gegenüber den eigenen Praktiken, Emotionen und Wahrnehmungen. Achtsamkeit als Element einer bewussten Form und Wahrnehmung ist dabei zugleich das Gegenteil einer gewohnheitsmäßigen, automatischen beziehungsweise unbewussten Praxis und Wahrnehmung. Diese Form der Achtsamkeit (englisch: Mindfulness) ist auf die jeweils „achtsame“ Person selbst bezogen und vor allem in der buddhistischen Lehre und der Meditationspraxis zu finden.



Die Interpretation von Achtsamkeit, die der Studie der Bepanthen-Kinderförderung „Achtsamkeit in Deutschland: Kommen unsere Kinder zu kurz?“ zugrunde liegt, hat einen anderen Gedanken: Es geht um Achtsamkeit gegenüber Dritten (englisch: Regardfulness), die auch „achtsame Zuwendung“ genannt wird und vornehmlich im Rahmen der Interaktion entsteht. Im Fall der Studie bezieht sich diese auf die achtsame Zuwendung zwischen Eltern und Kindern, genauer um die Achtsamkeit, die Eltern den Verhaltensweisen, Emotionen und Bedürfnissen ihrer Kinder entgegenbringen.



Achtsamkeit innerhalb der Familie ist die Voraussetzung für ein wertvolles Gut, das durch keine Institution ersetzt werden kann: „Liebes-Sorge-Beziehungen“ („Love-Care-Relationship“). Dabei meint „Sorge“ sowohl das Besorgtsein um das Wohlergehen der Kinder, das Interesse an ihnen sowie die Sorge um ihre physischen und emotionalen Bedürfnisse.



