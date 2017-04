Informationen zu den Preisen 2017

1. Fachbereichspreise:

Es können maximal 10 erste Preise in den 7 Fachgebieten vergeben werden. In drei Fachgebieten können also zwei erste Preise zugesprochen werden. Wenn der Sonderpreis für die beste interdisziplinäre Arbeit vergeben wird, dürfen nur 9 erste Preise zuerkannt werden. Insgesamt können also 10 Arbeiten auf dem Bundeswettbewerb vorgestellt werden. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb erhalten als Sonderpreis eine Einladung zum Coaching für den Bundeswettbewerb Jugend forscht 2017 von den Wirtschaftsjunioren NRW.



Sollte in einem Fachgebiet kein erster Preis vergeben werden, so kann dafür in einem anderen Fachgebiet ein weiterer erster Preis vergeben werden. Die Entscheidung muss allerdings genau begründet werden. In einem Fachgebiet sollten höchstens zwei erste Preise vergeben werden. Die ersten Preisträger nehmen am Bundeswettbewerb teil, der vom 25. - 28. Mai bei der Siemens AG in Erlangen stattfindet.



Neben den ersten Preisen können zweite und dritte Preise vergeben werden.

Preishöhe: 1. Preis: 250 € ; 2. Preis: 200 € ; 3. Preis: 150 €



2. Sonderpreis Umwelt:

Er werden drei Sonderpreise (250 €, 200 € und 150 €) vergeben.

Preisstifter: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW



3. Sonderpreis der Ministerin für Schule und Weiterbildung:

Dieser Preis soll an die schöpferisch beste Arbeit vergeben werden. Preishöhe: 250 €



4. Sonderpreis Erneuerbare Energien:

Das BMU stiftet diesen Preis im Wert von 250 € zur Auszeichnung der besten Arbeit aus dem Bereich erneuerbare Energien. Dabei legt der Preisstifter besonderen Wert auf die enge Auslegung des Begriffs „Erneuerbare Energien". Zudem muss der/die Preisträger/in Kenntnisse über die Möglichkeiten der politischen Umsetzbarkeit der Forschungsergebnisse zeigen.

Preisstifter: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie



5. Sonderpreis Umwelttechnik:

Dieser Preis kann einmal an ein Projekt verliehen werden, das sich mit dem Thema Umwelttechnik oder mit der Entwicklung umwelt- und gesundheitsfreundlicher Verfahren und Produkte beschäftigt. Die Preishöhe beträgt 250 €.

Preisstifter: Deutsche Bundesstiftung Umwelt



6. Sonderpreis Wasserstoff, Brennstoffzelle und batterieelektrische Antriebe:

Das NOW lobt diesen neuen Preis in Höhe von 250 € aus. Ausgezeichnet werden sollen Arbeiten, die sich mit den Themen Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie oder batterieelektrischen Antrieben beschäftigen.

Preisstifter: Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie



7. Sonderpreis Biodiversität und Naturschutz:

Ausgezeichnet werden Arbeiten, die

· sich mit der Erfassung von wildlebenden Pflanzen und Tierarten und ihren Lebensräumen befassen,

· die Erforschung der biologischen Vielfalt zum Gegenstand haben,

· die Wechselwirkungen von Biodiversität und Landnutzungen (Forst-, Land- und Wasserwirtschaft, Tourismus u. ä.) untersuchen,

· Ursachen für den Verlust biologischer Vielfalt erforschen und Lösungsansätze des Naturschutzes herausarbeiten,

a) die Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt untersuchen.

Die Preishöhe beträgt 200 € und einjährige kostenlose Mitgliedschaft bei NAJU.

Preisstifter: NABU und Naturschutzjugend (NAJU)



8. Sonderpreis „Innovationen für Menschen mit Behinderung“:

Dieser Sonderpreis ist mit EUR 150 dotiert und kommt in Betracht für:

b) Arbeiten, die Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern helfen.

c) Arbeiten, die Menschen mit Behinderungen den Alltag erleichtern.

d) Arbeiten, die sich mit Zusammenhängen zwischen Krankheiten und

Behinderung beschäftigen.

Die Preishöhe beträgt 150 €.

Preisstifter: Christoffel-Blindenmission Deutschland e. V. (CBM)



9. Sonderpreis für eine Arbeit auf dem Gebiet der Rundfunk-, Fernseh- und Informationstechnik:

Preishöhe 150 €.

Preisstifter: Eduard-Rhein-Stiftung



10. Sonderpreis Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung:

Preishöhe 150 €.

Preisstifter: Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e. V.



11. Sonderpreis Elektronik, Energie- oder Informationstechnik:

Der VDE stiftet diesen neuen Preis im Wert von 125 €. Hier kommen Arbeiten aus dem Bereich der Energieeinsparung in Frage, aber auch solche Themen wie Mess- und Automatisierungstechnik, Mikroelektronik oder Zukunftstechnologien.

Preisstifter: VDE, Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik



12. Sonderpreis Prävention und Rehabilitation:

Preis: 250 €. Prämiert werden soll eine Arbeit, die sich mit der Thematik Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz auseinandergesetzt und eine innovative Lösung für ein Problem entwickelt hat. Ein ganzheitlicher Ansatz mit Übertragungsmöglichkeiten auf andere Arbeitsplätze ist einer Einzelfalllösung vorzuziehen.

Preisstifter: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) – Landesverband West



13. Sonderpreis Unternehmertum:

Dieser Preis kann einmal an eine Projektidee mit einem hohen Potenzial zur unternehmerischen Umsetzung vergeben werden Anhaltspunkte zur Beurteilung des unternehmerischen Potenzials sind der Innovationsgrad der Idee, ein Businessplan, evtl. Marktanalysen und -strategien, Möglichkeiten zur Skalierung („Vom Prototypen zur Serienfertigung“) sowie ein großes Interesse der Preisträger an unternehmerischen Fragestellungen. Die Preishöhe beträgt 150 €.

Preisstifter: Wissensfabrik e. V.



14. Preise der Jugendjury:

Es stehen vier gleichwertige Buchpreise zur Verfügung. Kriterien für die Vergabe der Preise sind eine hervorragende Standgestaltung und/oder eine besonders verständliche Erklärung der eingereichten Arbeit.



15. Sonderpreis JugendUnternimmt summer school – Innovative Geschäftsideen mit Unternehmercourage (15.- 21. Juli 2017 in Erfurt):

Jedes Bundesland darf ein Projekt mit diesem Sonderpreis auszeichnen. Geeignet sind dabei Projekte, deren Ergebnisse besonders anwendungsreif sind bzw. ein besonderes Verwertungspotenzial besitzen.

Die JugendUnternimmt summer school ermöglicht es den Preisträgern, ihre Forschungsergebnisse in Richtung Innovationen weiterzuentwickeln. Sie erfahren Wissenswertes zum Thema Unternehmertum und Unternehmercourage, treffen mit Geschäftsleuten, Wissenschaftlern und Geldgebern zusammen und lernen, welche soziale und gesellschaftliche Verantwortung Unternehmen in Deutschland tragen.

Den Abschluss bildet ein Junior Elevator Pitch, in dem die Teilnehmer ihre entwickelten Geschäftsideen vor Publikum und potenziellen Geldgebern präsentieren.

Die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung übernehmen die Preisstifter.

Preisstifter: Internationale Martin Luther Stiftung (IMLS) und Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT)



16. Teilnahme an einer Fraunhofer Talent-School 2017 oder an einem Fraunhofer Talent Take Off:

Die Preisträger dürfen eine Talent-School oder ein Talent Take Off aus dem Angebot 2017 der Fraunhofer-Gesellschaft auswählen. Die Veranstaltungen finden in verschiedenen Städten statt und richten sich an besonders talentierte und begabte Jugendliche.

Es stehen zwei Plätze zur Verfügung.

Preisstifter: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.



17. Sonderpreis Studienseminar im Kerschensteiner Kolleg des Deutschen Museums München vom 31. August bis 4. September 2017:

Es stehen zwei Plätze zur Verfügung.

Dieser Sonderpreis sollte genutzt werden, um hochwertige Arbeiten auszuzeichnen, die sich nicht für den Bundeswettbewerb qualifizieren konnten.

Preisstifter: Deutsches Museum München und Stiftung Jugend forscht e. V.



18. Sonderpreis der Bayer AG:

Zweiwöchiger Aufenthalt im Bayer Science Camp in Denver, Colorado, USA



19. Forschungspraktikum des Forschungszentrums in Jülich im Zentralinstitut ZEA-2 Systeme der Elektronik



20. Forschungspraktikum des Forschungszentrums in Jülich im Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK), IEK-4 Plasmaphysik



21. Forschungspraktikum des Forschungszentrums in Jülich im Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK), IEK-4 Plasmaphysik



22. Forschungspraktikum des Forschungszentrums in Jülich im Institut für Kernphysik, IKP-2 Experimentelle Hadronendynamik



23. Sonderpreise Buchgutschein



24.Sonderpreis Zeitschriftenabonnement „Spektrum der Wissenschaft“:

Es stehen vier Jahresabos der Zeitschrift „Spektrum der Wissenschaft“ zur Verfügung.