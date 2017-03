Neue Website lädt Apotheker und PTAs zum Austausch ein – Treffpunkt für den Beratungsalltag

Leverkusen, 27. März 2017 – Muss ein traditionsreiches Medikament wie Aspirin explizit vorgestellt werden? Und gibt es angesichts der fast 120-jährigen Geschichte des Wirkstoffs Acetylsalicylsäure tatsächlich noch Fakten, die nicht allgemein bekannt sind? Unbedingt, denn die öffentliche Warnehmung ist in Teilen von Missverständnissen und Fehlinformationen geprägt. Die Website www.aspirin-neu-entdecken.de geht nicht nur Legenden auf den Grund. Sie vermittelt auch jede Menge Fakten, Wissenswertes und Überraschendes rund um das bewährte Arzneimittel. Darüber hinaus ist www.aspirin-neu-entdecken.de der neue Treffpunkt für Apotheker und PTAs und lädt dazu ein, sich auszutauschen und über wertvolle Tipps für den Beratungsalltag in der Apotheke zu informieren.



Schmerzpatienten sind sowohl in ihren Wünschen als auch in ihren medizinischen Voraussetzungen individuell. Zudem haben sie es oft eilig und nur wenig Geduld für ein Beratungsgespräch. Die Plattform www.aspirin-neu-entdecken.de gibt praktische Informationen an die Hand, die dabei helfen können, Kunden zukünftig schneller und noch besser zu beraten sowie mehr Freude an der Arbeit zu haben. Beispielhafte Patientenbilder veranschaulichen mögliche Einsatzgebiete von Aspirin oder anderen OTC-Schmerzmitteln und zeigen, dass auch in der Selbstmedikation Patientencharakteristika, Erkrankungen und Begleitmedikation stets zu berücksichtigen sind.



Fakten widerlegen Mythen

Acetylsalicylsäure (ASS) gehört zu den am besten erforschten Substanzen überhaupt. Trotzdem halten sich einige Mythen hartnäckig. Die bekanntesten ranken sich um die Themen Schnelligkeit, Wirksamkeit und Verträglichkeit. Ein Blick auf die Tatsachen lohnt sich: Interaktive Trainingsmodule der Plattform liefern Hintergründe und ermöglichen einen kurzweiligen Abgleich des eigenen Wissens, um Kunden fachgerecht zu beraten und mit Mythen aufzuräumen.



Weitere Informationen gibt es direkt unter www.aspirin-neu-entdecken.de

Um das große Informations- und Service-Angebot nutzen zu können, ist eine einmalige Registrierung erforderlich.





