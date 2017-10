Funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen effektiv therapieren

Leverkusen, 4. Oktober 2017 – Sodbrennen, epigastrische Schmerzen, Übelkeit, Blähungen oder Krämpfe schränken die Lebensqualität empfindlich ein. Daher sollte die Therapie nicht nur eine effektive Wirkung aufweisen, sondern auch möglichst schnell ansprechen. In einer aktuellen nicht interventionellen Studie konnte nun erneut praxisnah belegt werden, dass die Iberis-amara-Kombination (Iberogast®) schnelle, effektive und sichere Hilfe bei funktionellen Magen-Darm-Beschwerden bietet.



Frühzeitiger Wirkungsbeginn bestätigt



Über drei Wochen wurden 272 Patienten mit etablierten funktionellen gastrointestinalen Erkrankungen – davon 54 Reizdarmpatienten und 218 Reizmagenpatienten – mit STW 5 (Iberis-amara-Kombination) therapiert. Die Patienten bewerteten den Schweregrad ihrer gastrointestinalen Beschwerden vor und zu definierten Zeitpunkten nach der Einnahme (visuelle 10-cm-Analogskala; VAS): Dieser hatte bereits 15 Minuten nach der ersten Dosis um 1,4 cm abgenommen (Mittelwert; Ausgangswert 5,2 von 10 cm). Nach einer Stunde waren mehr als 90 Prozent der maximalen Wirkstärke von 3,2 cm auf der VAS erreicht. Die meisten Patienten gaben innerhalb von 15 – 30 Minuten den Beginn einer relevanten und für sie spürbaren Besserung ihrer abdominellen Symptome an. Nach drei Wochen war die Grunderkrankung im Mittel relevant gebessert (GIS Summenscore zu Beginn und nach Therapie). Und es wurde weder über unerwünschte Ereignisse mit Kausalzusammenhang noch über Wechselwirkungen berichtet.



Fazit



Die Behandlung mit STW 5 führt zu einer schnellen Verbesserung der Symptome. Die Relevanz des Phytotherapeutikums wird auch dadurch unterstrichen, dass eine hohe Korrelation zwischen Summenscore-Besserung und globaler Beurteilung des Wirkeffektes durch Arzt und Patient aufgezeigt werden konnte. Zudem verkürzte knapp ein Viertel der Patienten die Therapie – 65 Prozent von ihnen aufgrund der eingetretenen Symptomfreiheit.



Über Iberogast

Iberogast ist ein klinisch bewährtes pflanzliches Arzneimittel, das bei zahlreichen Verdauungsstörungen wirksam eingesetzt werden kann. Seine einzigartige Kombination besteht aus neun Heilpflanzen wie beispielsweise Iberis amara (Bittere Schleifenblume), die durch Zusammenwirken und gegenseitige Ergänzung bei gastrointestinalen Symptomen rasche Linderung verschaffen können. Die Einnahme von Iberogast erfolgt dreimal täglich vor oder während einer Mahlzeit, indem einfach 20 Tropfen einem Glas Wasser oder einer anderen Flüssigkeit (kein Grapefruitsaft) zugesetzt werden. Die Wirksamkeit und Sicherheit von Iberogast wurde in klinischen Studien einschließlich randomisierter Doppelblindstudien und Metaanalysen mit mehr als 7.000 Patienten nachgewiesen.



(1) Raedsch R, ·Vinson B, · Ottillinger B, Holtmann G. Early onset of efficacy in patients with functional and motility-related gastrointestinal disorders A noninterventional study with Iberogast Wien Med Wochenschr DOI 10.1007/s10354-017-0578-y



