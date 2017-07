Schüler forschen zu Gesundheitsthemen in den USA

Leverkusen, 24. Juli 2017 – Partytrip nach Ibiza, Kulturreise in die Toskana oder Bildungsurlaub in Colorado? 28 naturwissenschaftlich begeisterte Jugendliche haben sich für die zuletzt aufgeführte Option entschieden und reisen in den Sommerferien als „Bayer Science Teens 2017“ in die USA. Dank eines Stipendiums der Bayer-Stiftung forschen sie im Bundesstaat Colorado vom 24. Juli bis zum 7. August 2017 gemeinsam zum Thema „Life Science und medizinische Gesundheitsfragen“. Dabei steht auch der internationale Austausch der Nachwuchsforscher im Mittelpunkt: Neben je fünf Jugendlichen aus Indien, afrikanischen Ländern und den USA nehmen elf deutsche Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren am Wissenschafts-Camp teil.



Ein unabhängiger Stiftungsrat wählte Tim Boysen und David Gashaw aus Berlin, „Jugend forscht“-Gewinner Julian Obst aus Erkelenz, Laura Wortmann aus Hilden, Johannes Kohlhaas aus Leverkusen, Lea Wolter aus Monheim, Zoe Heite aus Olpe, Katrin Schuster aus Odenthal, Peer von Grünberg aus Wermelskirchen, Marie König aus Wülfrath und Konrad Nickelt aus Wuppertal aus. Begleitet werden die Teens vom ehemaligen Kurt-Hansen-Stipendiaten Tejas Joshi aus Indien und Theodore Wang aus den USA, der vergangenes Jahr als Science Teens am Camp teilnahm.



„Die ausgewählten Schüler bringen hervorragende Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern, sichere Englischkenntnisse, körperliche Fitness und Begeisterung für medizinische Gesundheitsthemen mit“, sagt Thimo V. Schmitt-Lord, Vorstand der Bayer-Stiftungen. „Und genau diese Mischung braucht es – denn die Teilnehmer werden sich in Colorado mit theoretisch wie praktisch anspruchsvollen Aufgaben im Labor und Höhengebirge beschäftigen. Ziel des Stiftungsprojekts ist es, naturwissenschaftliche Talente früh zu finden, sie nachhaltig zu fördern, international zu vernetzen und sie vielleicht für eine spätere Mitarbeit bei Bayer zu begeistern.“



Das zehnte „Bayer Science Camp“ richtet die Stiftung erneut in Kooperation mit dem renommierten Center „STEM Harmony“ der University of Colorado aus. Zum Seminar-Programm gehören unter anderem der Austausch mit engagierten Wissenschaftlern und medizinwissenschaftliche Experimente im Höhengebirge. In der ersten Woche bearbeiten die Jugendlichen auf dem Universitäts-Campus in Boulder Aufgaben zur menschlichen Anatomie und Biomechanik. Dabei kommt modernstes Laborwerkzeug zum Einsatz: Mit dem „Anatomy in Clay®“-Lernsystem modellieren sie mit Plastilin-Ton detailgetreu Muskeln und andere Körperkomponenten. In der zweiten Woche erwartet die Schüler dann ein echtes Bergabenteuer. In Leadville, der höchst-gelegenen Stadt der USA, erforschen sie die Auswirkungen von Höhe auf den menschlichen Körper. Unter anderem werden die Folgen eigener Auf- und Abstiege im Gebirge untersucht, eine Höhenkrankheit-Behandlung mit Sauerstoff und eine „Wildnis-Erste Hilfe“ realisiert.



Seit 2008 profitierten im Programm bereits 118 Schüler von den Forschungsstipendien der Bayer-Stiftung. Diese decken alle anfallenden Reise- und Aufenthaltskosten in Höhe von 4.500 Dollar pro Teilnehmer ab. Die Organisation des „Science Camps“ übernimmt die Bayer-Stiftung gemeinsam mit der Bayer USA Foundation sowie dem Center für STEM Learning.



Bayer Science & Education Foundation



Als Bildungsstiftung des Innovations-Unternehmens Bayer begreift sich die Bayer Science & Education Foundation als Impulsgeber, Förderer und Partner für Innovationen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Im Zentrum ihrer Programme stehen Menschen mit naturwissenschaftlichem Pioniergeist – talentierte Schüler, aufstrebende Studenten und renommierte Spitzenforscher, die sich für den Fortschritt in Gesundheits- und Ernährungsfragen einsetzen. Die Fördertätigkeit der Unternehmens-Stiftungen ist ein zentraler Bestandteil des weltweiten gesellschaftlichen Engagements von Bayer, das jährlich rund 50 Millionen Euro beträgt – mit Schwerpunkten auf der Förderung der naturwissenschaftlichen Bildung und Spitzenforschung, der Gesundheitsversorgung und der Befriedigung sozialer Grundbedürfnisse der Menschen im Umfeld der Unternehmensstandorte.



Mehr Informationen finden Sie unter: www.bayer-stiftungen.de



Hinweis an die Redaktionen:

Portraitbilder der Schüler finden Sie auf dem Presseserver. Wir stellen Ihnen auch gerne den Kontakt zu den Schülern nach der Rückkehr her.



Für Social Media-Nutzer:

Besuchen Sie Bayer auf Facebook unter: www.facebook.com/Bayer

Folgen Sie uns auf Twitter unter: www.twitter.com/Bayer



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.